Якелюнас: Центробанк Литвы потопил себя информацией о Vilibor

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас, рассмотрев предоставленную Центробанком Литвы в минувшую пятницу информацию, сказал, что такими действиями ЦБ потопил себя.

Якелюнас снова цитировал справку от 2012 года, которую, по его словам, подготовили 10–15 экономистов.

"Это опорный документ, самый важный, по моему мнению, в истории Vilibor", – сказал он.

Якелюнас также цитировал мнение экономиста Раймондаса Куодиса: "задолго до кризиса я настоятельно рекомендовал упразднить такое явление как vilibor – если у нас есть управление валютами, так давайте покажем, что оно надежное; а банки могут давать кредиты по схеме Euribor + маржа (может быть, индивидуальной для Литвы, если докажут). Но, к сожалению, тогдашнее руководство это не поддержало..."

Якелюнас заметил, что, вероятно, не поддержало это предложение руководство ЦБ под управлением Рейнольдиюса Шаркинаса.

Он заметил, что в одном из документов сказано, что ЦБ не регламентирует использование Vilibor в других целях в отношении других субъектов. По его словам, будут выяснять, кожно ли было регламентировать методику подсчета Vilibor на законодательном уровне.

"Первой моей реакцией (когда ЦБ предал документы огласке – DELFI) было представление, что такой поток информации выдан, чтобы потопить все в нем, но может и не так, может ЦБ становится прозрачным, это очень хорошо, это приветствуется. Это могло быть результатом желания защититься от судебных процессов", – сказал Якелюнас.



В своих предварительных выводах Якелюнас сказал, что вопросы и дискуссии в связи с методикой Vilibor в ЦБ возникали постоянно. По его словам, индекс Vilibor, с учетом его порочности, не должен был использоваться в политике кредитования, ЦБ сознательно предоставлял комитету и обществу неверную информацию о методике Vilibor.

Он также считает, что ЦБ избегает признания существенной роли коммерческих банков, их ответственности за кризис и связанные с ним явления в Литве, а преданные огласке документы и переписка доказывают, что ЦБ придерживается "политического решения", которое имеет мало общего с серьезными аргументами.