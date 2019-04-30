Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых граждан

Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых жителей Литвы. Их надо заплатить до 1 мая.

Эти взносы гарантируют, что в случае необходимости житель получит пособие по болезни, материнству, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а в будущем пенсию по старости. Как сумма выплат, так и будущая пенсия зависит от взносов.

Чтобы узнать, сколько налогов надо платить, жители могут зайти на свою страницу в "Содре", сформировать перечень номер 38, в нем по уплаченным налогам будет указано, сколько ОНЗ и содровского налога надо заплатить.

Важно знать, что в этом перечне указана полная сумма налогов, без вычета уже уплаченных налогов.

Уплаченную часть налогов можно увидеть в перечне S8 "Детальный отчет об уплаченных взносах за указанный период". Также рекомендуется связаться с персональным консультантом, координаты которого есть на личной странице.

Суммы налогов можно посчитать и с помощью калькулятора на сайте "Содры".

ОНЗ и содровские налоги за 2018 год надо платить с 50% доходов.

Тариф содровских налогов - 28,9% (30,9%, если человек дополнительно откладывает на дополнительную пенсию (модель 2+2+2). Тариф ОНЗ - 9%.

Если человек декларировал доходы, но до 2 мая не заплатил налог на здравоохранение и содровские налоги, то у него будут проблемы.

Если человек не заплатит ОНЗ, то он будет не застрахован. А в том случае, если человек после получения уведомления не заплатит налоги, их взыщут через специальную систему - снимут со счета.