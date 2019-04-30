ДТП произошло в 0.24 ч. в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё. Автомобиль Volkswagen врезался в столб и съехал в канаву.
Полиция выяснила, что водитель пьян (2,31 промилле). Второй раз подуть в алкотестер он не смог.
В автомобиле находился и другой мужчина. Он получил травму головы. Врачи увезли пострадавшего в больницу.
Когда на место происшествия приехала полиция, нетрезвый водитель заявил, что они нарушают его право на личную жизнь.
Он заявил, что в Дании его снимать не разрешили бы (на автомобиле были датские номера).
После ДТП от автомобиля осталась лишь груда металлолома.
Обстоятельства ДТП расследует полиция.