Уровень загрязнения воздуха в Литве снизился

В последние несколько дней в Литве фиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Сейчас, по данным специалистов, ситуация улучшается, фиксируют средний и низкий уровень загрязнения. Несколько дней назад в некоторых районах страны уровень загрязнения воздуха был высоким и очень высоким.

По данным карты Агентства охраны окружающей среды, в Клайпеде, Мажейкяй, Паневежисе, Каунасе и Вильнюсе фиксируют средний уровень загрязнения, а в Кедайняй, Утене, Плунге и Алитусе – низкий.

По словам представителя агентства Зиты Шилене, прогнозы синоптиков сбылись, и уровень загрязнения после выходных снизился. "Как синоптики и прогнозировали, в воскресенье после обеда изменились воздушные массы, и уровень загрязнения снизился. Кое-где прошли и дожди, но, видно, очень неравномерно, поэтому уровень загрязнения снизился не из-за дождей", – сказала DELFI Шилене.

Сейчас фиксируют низкий или средний уровень загрязнения. По словам специалиста, это неопасно, поскольку средний уровень не превышает установленный уровень. "Средний – это значит, что он не превышает установленный уровень. Он несколько выше низкого или очень низкого, но не превышает установленный уровень. Надо думать, он не представляет опасности", – сказала Шилене, заметив, что этот показатель может изменится, поскольку по-прежнему стоит сухая погода.

Напомним, что синоптики прогнозируют осадки только в конце этой недели.