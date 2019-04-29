Изменения в работе кассиров: зарплаты растут, работающих становится меньше

За год продавцов магазинов в Литве стало на 1300 меньше, а их средняя зарплата "на руки" в среднем увеличилась на 40 евро. Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что это результат внедрения касс самообслуживания, повышения минимальной зарплаты и налоговой реформы.

По данным "Содры", в марте 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, средние доходы продавцов увеличились на 11,81%, до 672,84 евро "на бумаге".

В марте прошлого года кассиры в среднем получали 423 евро "на руки", а в этом – 463 евро.

За это время минимальная зарплата увеличилась на 7,64%, до 555 евро "на бумаге" (примерно 396 евро "на руки").

В феврале 2019 года, по данным "Содры" в Литве было 59 800 продавцов, больше в Литве было только водителей большегрузных машин (77 700).

В марте 2019 года в Литве было 60 000 продавцов, на 1300 меньше, чем в марте 2018 года.

Ругиненне сказала DELFI, что рост зарплаты продавцов можно связать с повышением минимальной зарплаты и налоговой реформой.

"Можно предположить, что часть работников не обратилась в пенсионные фонды и оставила себе 2% зарплаты. Автоматически зарплата у такого человека немного увеличилась", – сказала она.

Ругинене заметила, что продавцов в Литве очень не хватает.

"Такое уже было до 2008 года, когда работодатели учли интересы работников и предоставляли им бесплатные обеды в магазинах. Сейчас людей очень не хватает, мы надеемся, что зарплаты начнут расти быстрее. Но пока такой тенденции нет. Странно, может, работодатели чего-то ждут", – сказала она, заметив, что к сокращению числа продавцов, вероятно имеет отношение внедрение касс самообслуживания.

"Люди уже знают, что это за работа, какие условия в магазинах. Туда никто не рвется, это непривлекательная работа. Зарплата тоже немногим выше минимальной", – продолжила Ругинене.

За последнее время больше всего увеличились зарплаты у работников сети Lidl. По данным "Содры", в марте средняя зарплата там была 1422,72 евро "на бумаге", это на 18,47% больше, чем год назад.

На втором месте - сеть Norfa, где средние зарплаты увеличились на 15,15%, до 1073 евро "на бумаге".

За год на 11,06% увеличились и средние зарплаты в магазинах сети Maximа, до 825,99 евро "на бумаге".

В Iki средние зарплаты в марте 2019 г., по сравнению с мартом 2018 г., увеличились на 6,06% и составили 886,39 евро "на бумаге".

На 5,77% увеличились зарплаты в магазинах сети Rimi - до 896,7 евро "на бумаге".