Состояние найденного в Клайпеде младенца все еще остается тяжелым

В организме найденного в субботу в Клайпеде младенца наркотических веществ уже нет, однако его состояние все еще остается тяжелым, но стабильным, сказал главврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис.

"Состояние младенца стабильное и нормальное. Относительно. Конечно, состояние тяжелое, но оно стабильно и понемногу улучшается", – сказал врач. По его словам, анализы сегодня показали, что наркотиков в организме младенца не осталось.

"Состояние улучшается, малыш идет на поправку, стало меньше припухлостей, дыхание ровное, сердечная деятельность нормальная, температуры нет. Кажется, пока все с ним нормально", – сказал врач.

По словам Янушониса, младенцу повезло - его нашел не рядовой прохожий, а медсестра. "Его обнаружила наша медсестра Юрате Рекашене. Она оказала ему первую помощь, сейчас навещает его, присматривает за ним. Она до приезда скорой грела его теплом своего тела. Можно сказать, благодаря ей его жизнь была спасена, – сказал Янушонис. – Так уж совпало, что она работает с новорожденными".

Специалисты Службы по правам ребенка навестили младенца 27 апреля. В понедельник они планируют приехать еще раз и решать, как и где будут опекать найденыша.

Янушонис подтвердил, что пока нет никакой информации о матери младенца. Новорожденный появился на свет в тот день, когда его нашли у забора детсада. В больнице он проведет еще около двух недель.

DELFI напоминает, что 27 апреля, в 09.47 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Жардининку, на земле у забора детсада был найден завернутый в простыню новорожденный младенец.

LRT сообщал, что в организме найденного на улице новорожденного врачи обнаружили следы наркотиков.

"Младенец отогрелся, дыхание его улучшилось, улучшилась сердечная деятельность. В крови алкоголя и других токсических веществ не обнаружено, но в моче мы обнаружили следы наркотических веществ – экстази", – сказал LRT Янушонис.

Полиция просит всех, кто может обладать ценной информацией, поделиться ею со следователями.