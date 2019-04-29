Министр уверяет, что людей вводят в заблуждение: сумма, выделяемая на лечение, не будет ограничена

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига опровергает появившуюся информацию о том, что Минздрав намеревается установить максимальную сумму, выделяемую на лечение пациентов (30 000 евро).

"(...) Распространенная информация не соответствует реальности и вводит в заблуждение пациентов! Я сожалею, что факты деловой дискуссии экспертов были неверно интерпретированы!

Поясняю. Министерство никогда не собиралось и не собирается экономить за счет пациентов, устанавливая максимальную сумму на лечение в размере 30 000 евро. Эти утверждения не отвечают реальности, они вводят в заблуждение, они абсурдны!", – писал в фейсбуке Верига.

Статьи по теме: Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро

По его словам, уже сейчас стоимость лечения одного тяжело больного пациента в среднем превышает 200 000 евро в год, и никто не собирается ограничивать эти средства.

"В данном случае речь идет о методиках оценки технологий в сфере здравоохранения, которые установили страны, где ограничены финансовые возможности компенсации лекарств, поэтому приходится решать, какие препараты надо компенсировать в первую очередь, а какие потом, какие из них могли бы спасти больше жизней. Между тем лекарства, которые не приносят пользы, не должны компенсироваться", – писал министр.

По его словам, это была лишь деловая дискуссия экспертов, о том, как можно обеспечить самое эффективное и действенное лечение пациентам при помощи действенных препаратов.

"Ведь бывает и так, что лекарство не подходит, его надо заменять другим – действенным. Именно об этом говорили эксперты. Кроме того, даже при том, что на один препарат устанавливают такую сумму, делают исключения ради спасения жизни человека. Так, например, поступила Великобритания, решив компенсировать прививки от менингококковой инфекции, несмотря на то, что расходы превысили установленную планку. Они выбрали вариант более благоприятный для пациентов. Вот и в Литве решают, как можно у нас применить такую же практику", – писал Верига.

Министр заверил, что сумма, выделяемая на лечение пациентов, не будет ограничена.