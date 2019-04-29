Колония бакланов с высоты птичьего полета: что осталось от леса и что ждет птиц?

Сразу на выезде из Юодкранте в сторону Ниды, еще до крутой горы Авино (Барана), в старом лесу находится гора Гарню (Цапель). Так ее назвали потому, что рядом находится колония серых цапель и бакланов. Здесь располагается одна из крупнейших в Европе колоний бакланов – единственная из 11-ти в Литве, где популяция этих птиц постоянно регулируется, ради спасения леса.

"Что значит охлаждение кладок? На определенной стадии высиживания, когда уже образовался зародыш, перед самым вылуплением птенцов, нужно отогнать птиц от гнезд, чтобы они не грели яйца. Делать это надо вечером, поскольку ночью температура низкая, тогда зародыши в течение нескольких часов погибают, замерзают", – сказал старший специалист отдела биологического разнообразия Государственной службы охраняемых территорий Лаймутис Будрис.

Для этих целей используют фейерверки, которые разрываются примерно на том уровне, на каком находятся гнезда. Вспугнутые птицы улетают. Это делают с первой декады апреля по начало мая.

Будрис рассказал, что в 2016 году этого не делали, чтобы посмотреть, как увеличится колония, если численность птиц не регулировать. Тогда выяснилось, что птицы заняли еще 3 га леса.

За все время регулирования популяции охладили больше 50 000 кладок.

По словам орнитолога Марюса Карлонаса, когда оценили возможный рост популяции после 2007 года, когда количество пар достигло 3000, было решено регулировать численность популяции. Это была нелегкая работа. Обычно численность популяции регулируется естественным путем. В данном случае из-за искусственного регулирования колония стала разрастаться еще больше за счет дробления на группы. Сейчас вместо одной колонии появилось несколько, поскольку птицы, напуганные в начале гнездования, стали искать другие, более безопасные места

"Одна колония находится в региональном парке взморья, на озере Плазе, а другая - на другом берегу Куршской косы – в Русне, у прудов, где раньше разводили рыбу, сейчас эта территория заброшена", – сказал Карлонас.

Орнитолог убежден, что бакланы – полезны для природы, они живут здесь не одно столетие. Просто в Литве их не любят из-за конкуренции с ними.

"Существует преувеличенный страх в связи с сокращением количества рыбы, якобы птицы много ее съедают, но, я думаю, надо руководствоваться не эмоциями и гаданиями местных рыбаков, а научными исследованиями ихтиологов. Они показывают, что количество рыбы в Куршском заливе не сокращается, значит, бакланы не наносят популяции рыб никакого вреда. Ведь залив - это не маленький пруд, это большой водоем с большими ресурсами, тем более, что бакланы едят мелкую и не представляющую какой-то ценности рыбу", – сказал порталу GRYNAS.lt орнитолог.

Он заметил, что бакланов не любят и лесники.

"Да, деревья сохнут, поскольку в помете бакланов содержится мочевая кислота, из-за нее деревья сохнут. Особенно большой вред помет наносит хвойным деревьям, соснам, которые как раз и растут в Юодкранте, где находится колония бакланов. Лиственным деревьям она не вредит. Можно по-разному оценивать занятый птицами участок леса. Наверное, в Литве ежедневно вырубают больше деревьев, чем уничтожили бакланы за 30 лет со дня своего возвращения в Литву. Много ли значат эти два футбольных поля, отданные природе, по сравнению с тем, сколько вреда наносит человек?", – вопрошает Карлонас.

Орнитолог рад тому, что птицы, которые раньше гнездились на косе, сейчас перебрались в резерваты и ихтиологические заповедники, где запрещена любая деятельность человека, значит и распугивать птиц там не будут.

"В том месте происходят только натуральные природные процессы, а баклан, как мы знаем, тоже естественная часть природы. В Русне они тоже не могут принести большого вреда и не приносят, поскольку пруды там заброшенные. Бакланы там гнездятся на кустах, а не на деревьях, поэтому нет прямого конфликта, ведь кусты не представляют такой ценности как старый бор на косе, который люди так стараются сохранить. Сейчас колония бакланов в Русне растет быстрее других колоний в Литве", – рассказал Карлонас.