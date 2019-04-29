Погода на неделю: о летнем тепле придется забыть

Необычное для этого времени года тепло уже ушло из Литвы. В понедельник летнюю одежду придется спрятать в шкаф, поскольку днем температура не поднимется выше 17-18 градусов. Небо останется ясным, будет солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть неприятный северо-восточный ветер.

Во вторник ситуация практически не изменится, над Литвой установится зона высокого давления. Осадков не будет. Ночью во многих районах температура опустится до 3-5, у моря будет 7 градусов тепла. На севере страны местами ожидаются заморозки до 0-5 градусов ниже нуля. нем будет солнечно, но холодно: в Вильнюсе, Шяуляй и Клайпеде 17, в Каунасе и Паневежисе 18 градусов тепла.

В среду будет облачно, однако вероятность дождя будет небольшой. Будет дуть ветер переменного направления. Ночью 5-6, на побережье Балтийского моря 7 градусов тепла. В восточных районах местами на поверхности земли ожидаются небольшие заморозки. Днем солнце будет согревать воздух до 14-19 градусов.

После сухой и малооблачной ночи, в четверг днем придут дождевые облака. Утром во многих районах будет 3-5, а днем 18-19 градусов тепла, на взморье будет прохладнее - около 14 градусов.

В пятницу днем дожди пройдут по всей Литве. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью будет 5-8 градусов, днем воздух прогреется до 16-18, в Клайпеде всего до 13 градусов.

В субботу будет облачно. Зона низкого давления ночью принесет осадки в западную часть страны, днем дожди охватят всю Литву. Будет сыро и пасмурно, температура воздуха составит всего 10-13 градусов.

В воскресенье ночью основная зона осадков покинет страну, температура составит 2-5 градусов тепла. Днем дождь пройдет почти по всей территории страны. Осадки будут кратковременными. Над страной останется холодная масса воздуха, поэтому будет всего 9-14 градусов тепла.