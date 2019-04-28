На место происшествия выехали врачи скорой помощи, пожарные-спасатели и полиция.

Когда на место происшествия приехали спасатели, выяснилось, что у деревни Аткопчис с дороги съехал тягач DAF с полуприцепом и врезался в дерево. Тягачом управлял водитель 1962 г.р.

Водитель погиб.