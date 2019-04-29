Опытный инструктор раскритиковал водителей: проверьте, не допускаете ли вы такие ошибки

"Если прислушаться к комментариям водителей, можно подумать, что на дорогах собрался целый птичник", – сказал инструктор Артурас Пакенас. Кажется, что люди на дорогах сошли с ума, и уже не реагируют на красный сигнал светофора, сплошные линии и ограничение скорости. Автомобиль для некоторых стал средством демонстрации своей ярости и силы, все это увеличивает хаос на дорогах.

Инструктор рассказал, что говорить о конкретных нарушениях Правил дорожного движения (ПДД) всегда трудно, поскольку для одних страшнее превышение скорости, для других - езда на красный свет, но проблема в наши дни это не просто не соблюдение ПДД, это полная безответственность водителей.

Взаимоуважение и неосторожность

По словам Пакенаса, водители чаще всего забывают пункт ПДД, в котором сказано, что в основе поведения участников движения должны лежать взаимоуважение и осторожность, особенно часто забывают о взаимоуважении.

"На дороге превалирует эгоизм – самый главный на дороге - "я": одни позволяют себе превышать скорость, другие - резкие маневры. Каждый действует в меру своего понимания. Ведь у нас на дорогах всех птичек перебирают: движению мешают курицы и гуси, а мчатся орлы и петухи. На улицах настоящий птичник", – пошутил инструктор.

По его словам, люди также полностью утратили бдительность. Сейчас большая часть водителей представить себе не может вождение без мобильного телефона. Одни едут на работу и смотрят новости, другие - фильмы, третьи сидят в интернете. Пакенас заметил, что не должно удивлять, если одновременно участниками ДТП становятся 5 автомобилей – таким и должен быть результат. Люди, кажется, хотят безопасности, но сами о ней не заботятся.

"Люди за рулем говорят по телефону, едят, женщины делают макияж. Если коротко, делают все, что хотят, но не управляют автомобилем. Это проблема наших дней, а телефоны - причина, по которой не удается удержать внимание. Недаром говорят, если "управляешь автомобилем, то управляй", – это очень точное замечание. Мне неоднократно доводилось ездить с психологами и психиатрами, которые сидели рядом и оценивали действия водителей, анализировали их поведение во время движения. Самое печальное, что специалисты, увидев ситуацию, начинали шутить - вот, дескать, в автомобилях сидят их пациенты. Конечно, возможно это результат ритма жизни, но страшно, когда люди начинают вести себя неадекватно", – сказал инструктор.

Несоблюдение безопасного расстояния

По словам Пакенаса, очень плохо, когда водители не соблюдают безопасное расстояние, но еще большая проблема в том, что один водитель его соблюдает, а другой, увидев зазор, обязательно норовит в него влезть.

"Если люди соблюдают безопасное расстояние, то обязательно находится "умник", который лезет в этот зазор. У людей, увидевших этот промежуток, словно начинается паранойя, им хочется туда влезть, ехать ближе. Это признак того, что они не понимают, что происходит", – сказал инструктор.

Он отметил, что и перестраиваются водители по-разному. Одни въезжают в образовавшийся зазор по правилам, оставляя необходимое расстояние между автомобилями, и едут со всем потоком. Но есть и такие, кто делает все агрессивно: "они залезают перед самым носом, а потом еще дают по тормозам, боясь, что могут въехать в едущий перед ними автомобиль". Такой маневр создает аварийную ситуацию перед тем водителем, который соблюдает безопасное расстояние.

"Еще одна проблема – водители, которые постоянно перестраиваются из полосы в полосу. Надо понимать, что все мы устали, все напряжены и все хотим быстрее добраться до цели, но это не значит, что надо лишаться здравого смысла. Люди забывают, где они находятся и часто представляют, что они на гоночной трассе", – критикует Пакенас.

По его словам, агрессивное вождение показывает полное непонимание того, что движение - это социальное явление. Люди привыкли разряжаться, выплескивать свою агрессию на дороге. Взгляните на Скандинавские страны, призвал Пакенас, там люди тоже сталкиваются со стрессом, и у них бывают плохие дни, но им удается ехать спокойно, соблюдать ПДД.

Люди говорят, что им не нравится, когда другие не показывают поворот, но в иной ситуации и сами его не показывают или включают слишком поздно. По словам инструктора, бытует миф, что если включить поворот заранее, то введем других в заблуждение, но ведь мы сами хотим, чтобы другие водители как можно раньше информировали нас о своих действиях.

Безопасная скорость

Насущная проблема - безопасная скорость. Пакенас рассказал, что нередко водители не только превышают скорость, но и не понимают, что такое безопасная скорость. Мало того, водители нередко считают, что при хороших условиях безопасная скорость может быть выше допустимой. Пакенас же заметил, что безопасная скорость ни в коем случае не может быть выше допустимой, все как раз наоборот.

Инструктор заметил, что превышающие скорость водители не задумываются о том, как они влияют на других и что они вообще представляют опасность.

Правила оценивают по штрафам

"Взгляните, иногда по новостям и другим передачам показывают - человек оправдывается, говорит, что не нарушил правила, поскольку ехал на желтый. Он даже не понимает, что желтый - это уже запрет", – удивлялся Пакенас.

Однако он заметил, что это сохранилось с тех времен, когда на желтый разрешалось ехать, если водитель не мог вовремя остановиться или если для остановки ему надо было резко тормозить. По словам Пакенаса, сейчас люди не только отклоняют вторую часть этого правила, но и не тормозят, когда начинает мигать зеленый, а вместо этого жмут на газ и повышают скорость.

"Позже те, кто проносится на большой скорости через перекресток, говорят: "видишь, я быстро ехал, поэтому уже не мог затормозить", но зачем надо было повышать скорость", – возмущался Пакенас.

Инструктор заметил, что водители часто забывают и о правиле правой руки и о том факте, что при обгоне нельзя превышать скорость.

"Меня как-то спросили, на сколько можно превышать скорость во время обгона, я ответил - вообще нельзя, тогда человек удивился. Люди вообще начинают оценивать правила по тому, какой штраф полагается за нарушение. Если штрафа нет, значит это правило можно и не соблюдать", – рассказал инструктор.