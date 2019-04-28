Литовец нашел место, где работать дальнобойщиком можно в идеальных условиях

36-летний Айдас Ряука в Чикаго работает водителем большегрузных машин уже около 7 лет. Он радуется своим достижениям и в спорте, и в личной жизни, и в профессиональной сфере. Он может позволить себе все то, чего в Литве позволить себе не мог. Но путь к такому результату был нелегким.

Айдас на всю жизнь запомнил начало лета 2004 года, когда позвонил отец и сказал, что придется собирать вещи и лететь в Америку. Отец Айдаса выиграл "зеленую карту". Айдасу был 21 год.

Уехали они из Литвы в конце июля того же года.

В Чикаго их встретил дальний родственник и на старом лимузине отвез в пригород. Он сдал им в аренду комнату с небольшой кухней. Кроме того, родственник попросил заплатить ему за горючее, за то, что он привез их из аэропорта. Жизнь Айдаса в Америке началась с взятыми в долг у отца 400 долларов.

На следующий день он начал искать работу. Выбор был небольшим, он взялся за то, что было доступно. Сначала он работал в литовской столовой по 13 часов 5 дней в неделю. Условия, по его словам, были нечеловеческими, а зарплата всего 300 долларов в неделю.

Через три месяца он стал работать в семье, которой нужна была помощь за недееспособным мужчиной. Его забирали в воскресенье и привозили домой в пятницу, т.к. семья жила далеко от Чикаго. Получал он 8 долларов в час, но работал только до 15 ч. За оставшееся время ему не платили, несмотря на то, что он был практически заперт в этом доме.

Через 5 месяцев он на два месяца вернулся в Литву, чтобы переосмыслить свою жизнь.

Вернувшись в Америку он понял, что единственная возможность заработать - это работа на стройке. Он устроился помощником каменщика за 10 долларов в час. Первую неделю он работал 60 часов. От усталости он еле волочил ноги.

Но Айдас не сдавался, его заметил начальник и предложил учиться на каменщика, повысить плату за труд. После этого Айдас начал работать каменщиком на себя. Увидев, как он работает, один из предпринимателей предложил ему возглавить бригаду из 5 человек. По словам Айдаса, было нелегко, поскольку попадались нечестные клиенты, которые не платили за работу. С кризисом бум строительства закончился, поэтому работы не стало. Началась депрессия, сложный период в жизни молодого человека.

Жизнь Айдаса изменилась в 2008 году, когда он начал заниматься спортом. Тогда он отдавал на спортклуб последние деньги, работы не было, кризис продолжался.

Работу водителя тягача он получил еще тогда, когда у него не было прав. Работу он нашел через знакомого, который перевозил роскошные авто. Сначала он переставлял автомобили с одного автовоза на другой. Тогда Айдас и решил стать дальнобойщиком.

По словам Айдаса в США на зарплату дальнобойщика можно хорошо жить, если есть постоянная работа. В компании водителю платят от 1200 до 1600 долларов в неделю, в выходные дни водители не работают.

"В прошлом году, работая на рефрижераторе, колеся 5 дней в неделю вокруг Чикаго, я зарабатывал 20 000 долларов в месяц. В сутки я не проезжал больше 500 миль", – сказал он.

По словам Айдаса, сейчас ситуация ухудшилась, грузов стало меньше, водителей - больше, поэтому цены снизились.

Айдас сказал, что нормальная его жизнь в Америке началась только после того, как он стал дальнобойщиком, поскольку тогда появились постоянные доходы.

"Сегодня я могу сказать, что у меня есть все, о чем мечтал прежде. Могу себе позволить поехать отдыхать. До этого чаще всего ездил во Флориду, но было неспокойно тратить заработанные тяжелым трудом деньги", – сказал Айдас, который с женой и двумя сыновьями живет в собственном доме у водоема.

Сейчас он мечтает построить дом в Швянтои или Паланге и проводить все лето в нем.

Он сказал, что устроиться в Америке без знакомых и друзей сложно, поэтому нужно много времени, чтобы встать на ноги.