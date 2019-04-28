Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок компенсации лекарств – Минздрав намерен установить максимальную сумму компенсации – 30 000 евро. После того как эта сумма будет превышена, компенсировать медикаменты не рекомендуется, сообщает телевидение LRT.

"Если лекарство стоит очень и очень дорого, и при этом значительно не сказывается на увеличении продолжительности жизни пациента, то встает вопрос, стоит ли включать такой препарат в число компенсируемых, может, лучше предоставит пациенту другую помощь", – сказал LRT министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Несмотря на то, что Минздрав обещает учитывать состояние каждого пациента в отдельности, производители лекарств и организации, объединяющие пациентов, критикуют новое предложение и говорят, что в результате пациенты могут не получить необходимые лекарства.

В соответствии с предложенными поправками, намереваются не только оценивать влияние лекарств на состояние здоровья, но и их экономическую пользу. Так же предполагают, что в составе комиссии, которая будет решать вопрос компенсации, будут не 4, а 6 врачей.

Поправки к закону еще будет обсуждать парламент. По подсчетам Больничной кассы, всего государство в 2018 году истратило на компенсируемые лекарства больше 200 млн. евро.