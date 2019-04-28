Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде, у детского сада на ул. Жардининку, случайный прохожий услышал странный звук, пошел на него и обнаружил новорожденного.

Полиция не исключает, что роженица могла родить его прямо на улице, недалеко от места, где обнаружили младенца.

"Мы опросили жителей соседних домов, многие в отъезде, это осложняет работу. Мы проверяем записи находящихся рядом видеокамер, пока у нас нет подозреваемых. Не исключено, что женщина могла родить младенца на улице. Ткань, в которую был завернут младенец, мокрая, новорожденный мог провести на улице несколько часов, он замерз", – сказал следователь.

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Начато расследование по 144 ст. УК ЛР (не оказание помощи в условиях, угрожающих жизни человека). Самое суровое наказание в данном случае - лишение свободы на срок до 2 лет.

DELFI напоминает, что 09.47 ч. в субботу полиция получила сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Жардининку, у забора детского сада был обнаружен новорожденный, завернутый в простыню.

Врачи подтвердили, что мальчик недавно появился на свет. Глава Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал DELFI, что состояние младенца тяжелое.

"Младенец находится в реанимации, его состояние тяжелое. Он не провел на улице столько времени, чтобы мог замерзнуть, но у него диагностировали переохлаждение, кроме того, он потерял много крови, была плохо зажата пуповина", – сказал Янушонис.

LRT сообщает, что в организме найденного на улице новорожденного врачи обнаружили следы наркотиков.

"Младенец отогрелся, дыхание его улучшилось, улучшилась сердечная деятельность. В крови алкоголя и других токсических веществ не обнаружено, но в моче мы обнаружили следы наркотических веществ – экстази", – сказал LRT Янушонис.

По его словам, если младенец выживет, 29 апреля приедут представители Службы по защите детей и будут решать вопрос опеки над младенцем.

Полиция просит всех, кто может обладать ценной информацией, поделиться ею со следователями.