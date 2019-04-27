Пляжи в Литве получили Голубые флаги

На пляжах парка Бирутес в Паланге и Клайпеде с начала лета будут развеваться Голубые флаги. Это всемирно признанный рейтинг, который показывает, что пляж соответствует самым высоким стандартам качества окружающей среды.

Решение пляж парка Бирутес самоуправления Паланги и пляжи Смилтине I и Мелнраге II в Клайпеде на летний сезон этого года вознаградить Голубыми флагами приняла Международная служба программы Голубого флага.

Как сообщили в муниципалитете Паланги, такая оценка качества для пляжа парка Бирутес в Паланге присуждается уже пятнадцать лет подряд. Пляж Бирутес длиной 500 метров обслуживается ежедневно сотрудниками ботанического парка Паланги.

По словам директора ботанического парка в Паланге Валдаса Пакуса, новость о том, что Голубой флаг был вновь вручен пляжу парка Бирутес, не была неожиданной, но, как и каждый год, она обязывает.

"Для курорта важно иметь пляж с Голубым флагом. Конечно, к таким пляжам предъявляются высокие требования, проверки, которые оценивают, достоин ли пляж Голубого флага. Но в течение многих лет пляжу парка Бирутес был присвоен этот рейтинг, поэтому наши сотрудники знают, как ухаживать за пляжем", - сказал В.Пакус.

В то время Ирена Шакалене, глава департамента городского управления Клайпедского городского самоуправления, сказала, что такая оценка не была неожиданной, но очень порадовала.

"Мы постарались реализовать задачу стратегического плана развития портового города на 2013-2020 годы - добиться статуса Голубого флага для пляжей Клайпеды. В 2017 году им был награжден пляж в Смилтине, в прошлом году - пляжи Смилтине ​​I и Мелнраге II, где он будет развеваться и в этом году", - сказала И. Шакалене.

По ее словам, чтобы получить эту награду, вручаемую всего на один сезон, муниципалитеты и службы по обслуживанию пляжей должны воплотить в жизнь международные требования по качеству воды, окружающей среде, безопасности и обслуживанию. Последние проверяются иностранными и местными инспекторами. Если дефекты обнаруживают, флаг необходимо опустить. Его можно поднять только после исправления всех недостатков.

"В Европе существует положение о том, что на пляжах, на которых развевается Голубой флаг, можно найти всё, что нужно отдыхающему - от инфраструктуры до чистоты. Поэтому я не сомневаюсь, что это отличный показатель для гостей города", - сказала Ромена Савицкене, директор Клайпедского информационного центра туризма и культуры. Официальная церемония вручения флага запланирована на открытие летнего сезона.

Отмечается, что Программа "Голубой флаг" осуществляется Международным фондом экологического образования и координируется национальными природоохранными организациями. В нашей стране с 2000 года эта программа координируется общественной организацией "Литовское движение зелёных".