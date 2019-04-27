Около детского сада в Клайпеде оставили новорождённого врачи: состояние ребёнка тяжелое

В субботу в 09:47 было получено сообщение, что в Клайпеде, на улице Жардининку, около ограды детского сада на земле лежит завёрнутый в одеяло младенец, мальчик (на вид только что родившийся).

Представитель полиции Клайпедского уезда сообщает, что после прибытия сотрудников полиции на место происшествия информация подтвердилась.

Младенец жив, передан медикам.

Полиция просит видевших это происшествие или имеющих какую-либо информацию о беременной женщине, которая внезапно лишилась ребёнка, немедленно позвонить по телефону 112 или 869826710.

Происшествием занялись сотрудники отдела регистрации преступных деяний.

Дополнено: руководитель Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис сказал Delfi, что состояние ребёнка тяжелое. К счастью, малыш родился доношенным.

"Младенец в реанимации, его состояние тяжелое. Он не был оставлен так надолго, чтобы замёрзнуть насмерть, однако его тельце охладилось, кроме этого, не была надлежащим образом перевязана пуповина, поэтому он потерял много крови", – проинформировал В. Янушонис.

По словам собеседника, в Клайпедской университетской больнице есть "Окно жизни", поэтому, если бы женщина подумала, она могла бы не навредить так своему ребёнку. В. Янушонис ответил, что нередко не желающая воспитывать ребёнка женщина скрывает беременность от окружающих, поэтому найти роженицу может быть сложно.

Женщине и самой понадобится помощь, её жизнь может быть в опасности. При самостоятельных родах есть большая опасность проникновения инфекции, смертельного кровотечения, могут возникнуть другие послеродовые осложнения.