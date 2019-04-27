В течение пары часов в Вильнюсе попались 49 любителей быстрой езды 75% "рекордсменов" – женщины

В пятницу во второй половине дня в двух местах столицы Литвы – на улице С. Баторо и на проспекте Саванорю – сотрудники Вильнюсской дорожной полиции измеряли скорость передвижения транспортных средств. В течение пары часов за превышение допустимой скорости были выписаны 49 протоколов. Права на управление транспортным средством лишился водитель междугороднего автобуса. Троих нарушителей от лишение водительских прав спасла погрешность радара.

На улице С. Баторо скорость проверяли на участке, где разрешается ехать со скоростью 60 км\ч. Максимальная зафиксированная здесь скорость составила 101 км\ч. С такой скоростью двигалась гражданка России (имеющая временный вид на жительство в Литве), управлявшая автомобилем Lexus.

На втором месте – водитель такси Citroen Picasso, ехавший с пассажиром. Скорость такси – 99 км\ч.

Однако больше всего не повезло молодому человеку, управлявшему BMW X3. После того, как он был остановлен за превышение допустимой скорости, выяснилось, что его водительские права не действительны, поскольку, не имея 2 лет водительского стажа, он совершил ДТП, поэтому в течение года Он должен был прослушать обязательный курс безопасного вождения. Поскольку этого он не сделал, через год его водительские права стали недействительными. Молодого человека оштрафовали за то, что он управлял транспортным средством, не имея на это прав. Ему пришлось искать человека, который мог бы управлять его автомобилем, в противном случае BMW оказался бы на охраняемой стоянке.

В то же время сотрудники дорожной полиции работали и в конце проспекта Саванорю, где допустимая максимальная скорость – 50 км\ч. Здесь попались трое ехавших друг за другом со скоростью 102 км\ч водителей: две женщины и мужчина.

За превышение скорости более чем на 50 км\ч назначается штраф в размере от 450 до 550 евро и лишение права на управление транспортным средством На срок от 1 до 6 месяцев. Однако упомянутых водителей спасла предусмотренная погрешность радара (превышение установленной скорости более чем на 40, но не более чем на 50 км\ч влечёт за собой штраф в размере от 170 до 230 евро). Если бы Они ехали со скоростью 103 км\ч, погрешность их бы уже не спасла.

А водитель междугороднего автобуса, ехавший со скоростью 88 км\ч, лишился водительских прав на 3 месяца. Поскольку к водителям автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов применяются более строгие требования.

К вечеру сотрудники Вильнюсской дорожной полиции организовали рейд на улице Галвес. Здесь скорость уже не проверяли, водителей штрафовали за другие нарушения.

Оштрафован водитель Peugeot, до сих пор ездивший с шипованными шинами. А водителю BMW, за то, что покрышки его автомобиля были полностью "лысыми", был назначен штраф 30 евро.

Нo самый большой нарушитель, попавшийся на ул. Галвес, – управлявший мотоциклом молодой человек. Права на управление мотоциклом у него не было никогда. Кроме этого, его транспортное средство не было застраховано в обязательном порядке.