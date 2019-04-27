СМИ: Успасских инвестирует в недвижимость в Таиланде

Член Европарламента, лидер Партии труда Литвы Виктор Успасских инвестирует в недвижимость в Таиланде, сообщил в пятницу новостной портал 15min.lt.

По данным портала, политик инвестировал 4 млн евро в апартаменты на побережье Антаманского моря. Деньги он занял в бизнесе, которым управляют его дети.

Сам Успасских также дал в долг более миллиона евро своему бизнес-партнёру, тайскому офицеру.