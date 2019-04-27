Погода: будет жарче, чем в Африке

Утро субботы будет солнечным, облака появятся лишь во второй половине дня. В южных и западных районах кучевые дождевые облака будут формироваться быстрее, чем в других местах.

Примерно с 15:00 местами начнутся дожди. Более интенсивные кратковременные осадки распространятся по Алитусскому, Мариямпольскому, Таурагскому и Клайпедскому уезду, здесь местами будет греметь гром и сверкать молния. В окрестностях Вильнюса, Каунаса и Тельшяй дожди ожидаются к вечеру. Будет дуть средней силы и непостоянного направления ветер. При появлении облаков он, возможно, усилится до 15-18 м\с.

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Температура в этот день во многих местах повысится до 26-28°С, в Тельшяйском и Утенском уездах местами будет 24-25 градусов тепла. В Лаздийском, Друскининкайском, Варенском районах термометры покажут 29°С. В Литве такого жаркого 27-го апреля ещё не было.

Последние рекорды максимальной температуры в большинстве районов были зарегистрированы в 1993 году: тогда воздух прогрелся до 24-26°С. Сегодня по температурным показателям Литвы обгоняет не только почти всю Европу, но и большую часть Северной Африки.

В воскресенье над юго-западной частью Литвы пройдёт полоса дождевых облаков. Осадки наиболее вероятны в Алитусском, Мариямпольском и Таурагском уездах. Увлажнятся также и регионы Вильнюса, Каунаса, Тельшяй и Клайпеды, дожди здесь ожидаются кратковременные. Местами прогремят грозы. В северо-восточной части страны облачность будет переменной, поэтому днём солнца будет больше, а вероятность дождя небольшая.

Ветер будет менять направление и силу - ночью слабее, днём сильнее. Температура ночью - 8-13 градусов тепла. Днём прогнозируется на 5-10 градусов прохладнее, чем в субботу, термометры покажут 18-23°С, а на юго-западе страны - лишь 15-17 градусов тепла.