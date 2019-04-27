Видеокамера зафиксировала падение BMW из многоэтажной стоянки в Вильнюсе

В четверг во второй половине дня в Вильнюсе, на ул.Львово, видеокамера зафиксировала падение BMW X6 из многоэтажной автомобильной стоянки торгового центра Europa. Видеозапись в пятницу распространилась в интернете.

Выпавший внедорожник перевернулся и упал посреди улицы на крышу. На видеозаписи видно, что из автостояник в это время выезжает автомобиль. Спустя мгновение падает BMW. Если бы внедорожник выпал на секунду раньше, он бы упал на выезжающий автомобиль.



Бывшую в автомобиле женщину (1979 г.р.) из повреждённого автомобиля извлекли сотрудники пожарно-спасательных служб. Она тяжело ранена: с разрывом печени, переломом шести рёбер с гемотораксом её лечат в вильнюсской больнице.

Благодарим читателя DELFI за видеоматериал.