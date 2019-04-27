Предприятия родственников не смогут участвовать в конкурсах бюджетных учреждений

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что будет запрещено привлекать в объявляемых бюджетными учреждениями конкурсах предприятия родственников их руководителей. Так он прокомментировал итоги заседания правительственной антикоррупционной комиссии, на котором Служба специальных расследований (ССР) представила отчёт за прошлый год.

"Одной из самых больших проблем признан тот факт, что руководители бюджетных учреждений связаны с бизнесом своих супругов или родственников, и эти предприятия выигрывают покупки. Формально как бы имеет место самоотстранение, и реально принимают решения подчинённые. Нам нужно искать правовое регулирование, чтобы участвующая в конкурсе какая-либо компания, имеющая тесные или близкие отношения (с руководителем бюджетного учреждения - BNS), на самом деле не смогла участвовать в таких закупках, и это должно быть запрещено законом", - заявил С.Сквернялис журналистам в пятницу.

По его словам, поправки к убудут зарегистрированы на весенней сессии Сейма Литвы.

По словам премьер-министра, в этой борьбе с коррупцией должен участвовать весь - государственный сектор - министерства и муниципалитеты. В учреждениях, отметил он, должны быть назначены лица для обеспечения превентивной работы.

В отчёте о деятельности ССР за 2018 г., опубликованном в конце апреля, говорится, что органы самоуправления остаются одной из областей, наиболее затронутых коррупцией в Литве. Даже 37% всех досудебных расследований, начатых в ССР в прошлом году, связаны с возможными преступными действиями в муниципалитетах.

Согласно данным ССР, основными причинами коррупции в муниципалитетах являются кумовство, принятие на работу членов партии и конфликты интересов. По подсчётам службы, каждый пятый сотрудник муниципальной администрации связан родственными связями, а в 25 муниципалитетах Литвы он превышает средний показатель по стране.