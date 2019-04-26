Зеленский: Литва - защитник Украины в ЕС и НАТО

25 апреля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Киеве встретился с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским.

Л.Линкявичюс - первый представитель Запада, встретившийся с Зеленским после выборов.

По информации DELFI, Л.Линкявичюс и В.Зеленский обменялись подарками. Министр иностранных дел Литвы подарил В.Зеленскому перископ - прибор для обзора окрестностей из укрытия. Это такой же перископ, какие организация "Blue/Yellow" возит украинским военным на фронт.

Новоизбранный президент Украины подарил литовскому министру календарь с иллюстрациями из своего сериала "Слуга народа" и майки.

После встречи с Линасом Линкявичюсом избранный украинский президент Владимир Зеленский рассказал DELFI о дальнейшем взаимодействии двух стран и о своих ближайших президентских планах. Владимир Зеленский благодарил Литву за помощь и утверждал, что Литвы — отличный пример Украине на ее пути в Европу.



— Господин Зеленский, Литва уже много лет является другом, и даже адвокатом Украины. Как Вы думаете, чем могла бы Литва помочь в будущем Украине?

— Спасибо большое. Я надеюсь, и Украина большой друг для Литвы. Мы обожаем ваших граждан. Я частенько в своей прошлой, можно сказать, актерской жизни бывал в Вильнюсе. Вы знаете, мне кажется, это витрина Европейского Союза и прекрасный пример, как должно выглядеть демократическое государство. Мы к этому идем.

Я думаю, что именно в помощь на международном уровне, что Литва и делает для Украины, является защитником в вопросах Евросоюза, в вопросах НАТО. Во-вторых, и то, что мы сегодня обсуждали с министром. Помощь, мы действительно признательны за помощь для наших ребят, которые на фронте, которые защищают нашу страну, в оборонном процессе, в медицинской реабилитации, - очень многое делает Литва.

Если такими шагами мы будем продолжать наши отношения, а может даже и большими, я думаю, мы будем очень благодарны. Каждый гражданин Украины будет благодарен Литве.

— А для Вас, в ближайшие 5 лет, что самое главное?

— Борьба с коррупцией. Это номер один. Мы понимаем, что прекращение огня. Мы хотим, чтобы все наши ребята вернулись домой живыми. И, конечно же, мы будем помнить тех, что защищал нашу страну и отдал свою жизнь — самое дорогое, что нам дает Бог. Но есть глобальная война внутренняя в стране — это коррупция. Поэтому, это — наши приоритеты. Не бороться с ней, а побороть.

— Вы уже поверили, что Вы — президент Украины? Или еще мало времени прошло?

— Главное, что поверили люди. Они это доказали своим выбором. Я их всех, пользуясь случаем, камерами, эфиром, всех еще раз благодарю. А дальше — полномочия. Скоро, скоро. Еще месяц.