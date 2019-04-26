Оборот розничной торговли в Литве за год вырос на 6,9%

В первом квартале этого года объемы розничной торговли без учета торговли автомобилями и мотоциклами в Литве составили 2,639 млрд евро (без НДС) – на 6,9% больше (в сопоставимых ценах), чем за такой же период прошлого года.

Оборот предприятий общественного питания и по торговле напитками составил 174,707 млн евро и был на 1,6% больше, чем в январе-марте прошлого года, сообщил Департамент статистики.

Оборот компаний розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком, за год вырос на 2,5% до 1,085 млрд евро, а компаний розничной торговли не пищевыми продуктами – на 9,8% до 994,384 млн евро, компаний розничной торговли горючим – на 9,9% до 560,233 млн евро.

Оборот оптовых и розничных предприятий по торговле и ремонту автомобилей и мотоциклов составил в январе - марте достигал 1,032 млрд евро, а только в марте – 365,38 млн евро.