Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) срочно останавливать трансляции телеканалов при возникновении угрозы национальной безопасности.

За такие поправки к Закону об информировании общества проголосовали 78 депутатов и воздержались 12.

Поправки приняты в рамках имплементации в законодательство Литвы европейской директивы об услугах аудиовизуальных СМИ, которая предусматривает так называемую процедуру быстрого реагирования. Поправки вступят в силу, когда их подпишет президент Даля Грибаускайте.

Поправки позволят ЛКРТВ остановить показ телепрограммы, транслируемой не из стран ЕС и Европейского экономического пространства, на срок до 72 часов без решения суда, если распространяемая в ней информация несет серьезную или большую угрозу общественной безопасности, включая обеспечение национальной безопасности и обороны страны.

Закон также предусматривает и остановку телепрограмм, транслируемых из ЕС и государств Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

При применении срочного механизма ЛКТРВ должна будет как можно быстрее сообщить о своем решении Еврокомиссии, ответственным органам государства ЕС и ЕЭС, в юрисдикции которого находится телеканал, указав причины, по которым это считается срочным случаем.

Перед остановкой трансляции ЛКТРВ должна будет получить сообщение или вывод ведомства, обеспечивающего национальную безопасность, или другого компетентного органа о том, что предполагаемое нарушение создает серьезную, большую угрозу общественной безопасности.

Закон был принят без первичного предложения с изменениями к 19-ой статье, в которой предусмотрен список запрещенной к распространению информации. Сначала предлагалось запрещать информацию, которая может "исказить историческую память Литвы, поощрять недовольство и недоверие к Литовскому государству и его ведомствам, демократическому строю, системе обороны" и т. д.

От этого предложения отказались по причине критики в связи с угрозой свободы слова не только со стороны экспертов, но и парламентских юристов, Комиссии по этике общественного информирования, президента.