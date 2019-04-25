Налоговая инспекция советует поспешить: для подачи деклараций осталась неделя

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что до конца срока подачи деклараций осталось 8 дней. По предварительным данным, в этом году налогоплательщиками уже подано более 1,17 млн. декларации о подоходном налоге с населения, более 55 тыс. имущественных деклараций и около 166 тыс. запросов на поддержку организаций и партий.

"В течение отчетного периода ГНИ всегда концентрирует максимальную рабочую силу в отделах обслуживания. Помощь также активно оказывает Центр налоговой информации (ЦНИ) - за период декларирования было оказано более 31 тыс. телефонных консультаций.

Мы рекомендуем, чтобы в этот период мы также помнили о более мелких городах, пригородах, районах - поток посетителей там намного ниже по сравнению с большими городами, поэтому время ожидания будет намного короче", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене,напоминая, что декларации удобнее и быстрее подавать электронным способом.

Несмотря на то, что необходимо подать ежегодные декларации о доходах до 2 мая, ГНИ предлагает не делать все в последний момент, ожидая в очередях, а попытаться самостоятельно декларировать электронным способом.