В среду в Литве выгорело почти 84 гектаров открытых территорий

В минувшую среду в Литве выгорело почти 84 гектара открытых территорий, сообщил Департамент противопожарной защиты и спасения (ДППЗС).

В среду выгорели почти 65 гектаров леса, 13 гектаров лугов и 6 гектаров прочих территорий. Пожарники 106 раз выезжали тушить открытие территории.

Государственное лесничество сообщило, что в местах возгорания пожарники и лесничии дежурили ночью, поскольку опасались того, что сильный ветер вновь поднимет пламя.

25 вызовов было в Вильнюсском округе, 15 – в Каунасском, 14 – в Шяуляйском, 12 – в Мариямпольском, по девять – в Алитусском, Клайпедском и Тяльщяйском округах.

В целом в этом году возникло 2507 пожаров на открытых территориях, на них выгорело 2548 гектаров открытых территорий.

По данным лесничества, в лесах пожары в этом году возникают в три раза чаще, чем в прошлом, уже согрело 150 гектаров лесов – в 15 раз больше, чем в прошлом году.

Специалисты предупреждают, что почти на всей территории страны преобладает пожароопасность лесов четвертого класса, и опасность пожаров очень велика.