Газета Lietuvos zinios не будет выходить с мая, компания ликвидируется

С мая не будет издаваться газета Lietuvos zinios, выпускаемая концерном Achemos grupe. Последний номер выйдет 30 апреля. Однако издательские права и интеллектуальную собственность планируется продать.

После закрытия этого издания в Литве будут выпускаться лишь две национальные общеполитические газеты – Lietuvos rytas и Vakaro zinios. Кроме того, еще издается бизнес-газета Verslo zinios.

Группа сообщила, что ликвидируется и сама компания Lietuvos zinios, которая, кроме газеты владеет интернет-порталами lzinios.lt и jonavosnaujienos.lt, а также газетой йонавского района Naujienos.

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"Компания Lietuvos zinios длительное время работала убыточно, и было решено прекратить дотации", – отметил в пресс-релизе гендиректор Achemos grupe Миндаугас Декснис.

По сообщению группы, тираж Lietuvos zinios составляет 5200 экземпляров, а Naujienos – 2800, портал lzinios.lt занимает 16-ую позицию среди литовских интернет-порталов.

Выручка компании Lietuvos zinios в прошлом году составила 841,7 тыс. евро – на 2% больше, чем в позапрошлом году, она понесла 963,3 тыс. евро чистых убытков.