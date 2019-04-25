Борьба с пожаром в Шальчининкай: сгорело 20 зданий

В четверг, 12 апреля, по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что Шальчининкайском районе, в деревне Кракунай,по ул. Каштону горит четырнадцать зданий.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского района, информация о происшествии была передана в Вильнюсский пункт скорой медицинской помощи.

По данным пожарных, воспламенились три хозяйственные постройки и один жилой дом. Одна из построек сгорела полностью.

Как сообщила представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Лаура Валаускене, сообщение о пожаре было получено в полдень. Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым пламенем горел один жилой дом и три хозпостройки.

Через несколько часов огонь распространился, и, по данным на 14:00, в деревне уже горели 14 зданий по обеим сторонам дороги. Их тушили пять пожарных цистерн, трактор, пожарным помогают пограничники и добровольцы, на место происшествия прибыл штабной автомобиль.

Староста н.п.Девенишкес Чеслава Марцинкевич сообщила, что пожар, по данным на 14:30, локализирован, однако очень сильный ветер может опять раздуть огонь.

"С людьми всё в порядке, все здоровы. Только в одном из загоревшихся домов жила старушка с сыном, а другие дома были пустыми", – сказала она.

По словам старосты, сгорели три дома и хозяйственные постройки.

По имеющимся данным, люди во время пожара не пострадали.

Муниципалитет окажет помощь тем, что остался без крыши над головой. Им предоставят место жительства. По предварительным данным, две семьи остались без дома.

Дополнено. Пожарные сообщили DELFI, что пожар уже охватил 14 зданий. С огнем борются не только пожарные, но и пограничники, добровольцы.

По предварительным данным, большой пожар вызван горевшей травой или мусором. Пожарные также определили потенциальных преступников, их усадьба полностью сгорела.

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