В этот город самолеты из Паланги будут летать по средам и воскресеньям, сообщила компания.

Руководитель отдела авиационных услуг оператора аэропортов Литвы - компании Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас заявил, что этот маршрут увеличит туристический поток в Западной Литве, облегчит для пассажиров возможности добраться еще до одного популярного европейского города.

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Поезда и самолеты переходят на летнее расписание

"Для предпринимателей этот авиамост предоставит возможность привлечь инвестиции из региона Германии, где создается более одной пятой внутреннего валового продукта европейской экономики", – отметил А. Стиклюнас.

Во время летнего сезона из Паланги в Варшаву летает LOT, из Москвы – российская Rusline, в Минск – "Белавиа".