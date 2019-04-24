Wizz Air начала рейсы из литовской Паланги в Дортмунд

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air начала авиасообщение между литовской Палангой и северо-германским городом Дортмунд.

В этот город самолеты из Паланги будут летать по средам и воскресеньям, сообщила компания.

Руководитель отдела авиационных услуг оператора аэропортов Литвы - компании Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас заявил, что этот маршрут увеличит туристический поток в Западной Литве, облегчит для пассажиров возможности добраться еще до одного популярного европейского города.

"Для предпринимателей этот авиамост предоставит возможность привлечь инвестиции из региона Германии, где создается более одной пятой внутреннего валового продукта европейской экономики", – отметил А. Стиклюнас.

Во время летнего сезона из Паланги в Варшаву летает LOT, из Москвы – российская Rusline, в Минск – "Белавиа".