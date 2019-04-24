Депутат Сейма Литвы предлагает запретить бизнесу алкоголя и табака владеть СМИ Инициативу называют опасным прецедентом

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, представитель правящих "аграриев" Витаутас Бакас предлагает запретить лицам, связанным с алкогольной и табачной промышленностью, быть владельцами СМИ.

Политик подготовил и зарегистрировал предусматривающие это поправки к Закону об информировании общественности. В них предусматривается, что готовящими массовую информацию не должны быть не только государственные или муниципальные ведомства, банки, партии, но и физические, также юридические лица, "хозяйственной или коммерческой деятельностью которых является производство или торговля алкоголя или табака", а также учрежденные последними юридические лица.

В. Бакас утверждает, что подготовить такую поправку его побудило "стремление лучше согласовывать государственную политику в сфере информирования общества с политикой контроля над табаком и алкоголем".

"Очевидно, что интересы стремящихся к прибыли хозяйственных субъектов, занимающихся производством табачных или алкогольных изделий, и получающих от этого выгоду физических лиц существенно расходятся с целями и принципами государственной политики, установленными в законах о контроле над алкоголем и табаком. Такие интересы несовместимы с ограничениями рекламы табачных или алкогольных изделий, установленными в Законе об информировании общества", – утверждает депутат в пояснительном письме к проекту.

Это предложение одобряет и председатель правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис.

"Моя личная позиция была бы одобрить, но я не могу отвечать за фракцию", – сказал он BNS в среду.

Представитель правящих, премьер Саулюс Сквернялис сказал, что проект нужно рассмотреть.

"Я думаю, что у нас есть право рассмотреть такое, а каким будет окончательный результат, увидим. Я одобряю рассмотрение и необходимость существования такой идеи", – сказал премьер журналистам в правительстве.

Если поправка будет принята, то она затронет принадлежащие концерну MG Baltic телеканалы LNK, BTV, TV1, Info TV, Liuks!.

В прошлом году после проведенного КНБО парламентского расследования незаконного влияния на политиков и государственные ведомства В. Бакас упоминал о возможной отмене лицензии некоторых СМИ, фигурировавших в расследовании комитета.

Тогда эту идею критиковала и президент Даля Грибаускайте, и премьер Саулюс Сквернялис.

После расследования КНБО был опубликован документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором говорилось, что MG Baltic, следуя своим интересам, создал долгосрочную стратегию деятельности, которая, по оценкам ДГБ, можно оценивать как деструктивную деятельность, которая может дестабилизировать государственный строй и демократическую политическую систему, поэтому представляет угрозу национальной безопасности.

В. Бакас в прошлом году руководил парламентским расследованием, в выводах которого говорилось, что деятельность MG Baltic представляет угрозу безопасности Литвы.

В данный момент закон запрещает владеть СМИ банкам, партиям, государственным и муниципальным учреждениям, за исключением научно-образовательных учреждений.

Концерн MG Baltic подал в суд в связи с утверждениями, опубликованными после парламентского расследования.

Представители бизнеса называют инициативу В. Бакаса по СМИ опасным прецедентом

Некоторые представители бизнеса назвали опасным прецедентом инициативу депутата Витаутаса Бакаса запретить производителям и торговцам алкоголем управлять СМИ.

Политик, возглавляющий Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), считает, что предлагаемый им запрет поможет бороться с непрозрачным влиянием производителей алкоголя.

MG Baltic: может запретят дышать?

Бизнес-концерн MG Baltic, которого может затронуть такой закон, считает инициативу абсурдной.

"Сложно разумно комментировать такие инициативы, – возможно господин Бакас уже зарегистрировал и поправки к закону, запрещающие дышатьi", – сказал в среду BNS представитель MG Baltic Тадас Марчюкайтис.

Кроме прочих компаний MG Baltic принадлежат производители алкоголя Stumbras, Alita, Anyksciu vynas , Gubernija, а также телеканалы LNK и BTV.

Президент Института свободного рынка Жильвинас Шиленас утверждает, что поправки к закону непропорциональны.

"После реализации этой рекомендации, следующим шагом можно будет любой другой бизнес выкинуть с рынка СМИ, можно будет запретить любой компании владеть акциями будь-то телеканала, радиостанции или газеты", – сказал BNS Ж. Шиленас.

По словам Ж. Шиленаса, влияние властей на СМИ значительно большая угроза, чем влияние бизнеса.

Д. Ястрамскис: проблема – концентрация

Эксперт в области СМИ Деймантас Ястраискис утверждает, что более разумно было бы решать проблемы концентрации рынка СМИ, вместо выделения отдельных сфер бизнеса.

"Есть проблема регулирования рынка средств массовой информации, его концентрации. Эту проблему никто серьезно не собирается решать уже третье десятилетние, а это селективное предложение, исключить какаую-то одну сферу", – сказал BNS доцент Факультета коммуникации Вильнюсского университета.

"Нет логики запрещать отдельным субъектам, которые занимаются другим бизнесом, владеть СМИ, но есть логика в регулировании занимаемой доли рынка, которая не должна быть слишком большой. В данном случае можно владеть 40% рынка, если больше, то это уже проблема", – пояснил он.