Российские инспекторы по вооружениям оценят бригаду ВС Литвы "Жемайтия"

Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, в среду российские инспекторы по вооружениям начинают оценочный визит в мотострелковую бригаду Zemaitija (Жемайтия) сухопутных войск Литовской армии.

Сообщается, что российские представители будут иметь возможность получить информацию о войсковой структуре, численности обслуживающего персонала, о типах и количестве имеющихся базовых вооружений и технических систем, а также смогут осмотреть их образцы.

Российским инспекторам во время посещения бригады будет предоставлена возможность ознакомиться с ежедневной военной службой.

Это первая в нынешнем году мера по контролю иностранных государств за вооружением в Литве согласно Венскому документу 2011 года. В этом году представители Литвы дважды инспектировали российские военные части и по одному разу - воинские части Грузии и Украины.