Больничной кассе могут разрешить закупать лекарства для заключённых со СПИДом

Правительство Литвы готовится расставить последние точки, позволяющие Государственной Больничной кассе покупать лекарства для заключённых, страдающих опасными инфекционными заболеваниями.

Кабинет министров в среду примет решение предоставить ли полномочия министерствам здравоохранения и юстиции на утверждение описания порядка выделения средств для больных заключённых.

Это описание предназначено для подготовки к закону, который вступит в силу в мае, поправок, предусматривающих использование средств Фонда обязательного медицинского страхования для лечения находящихся под стражей или осужденных от таких заболеваний, как СПИД, гепатит или туберкулёз.

В настоящее время лечение таких лиц от опасных инфекционных заболеваний покрывается за счёт ассигнований государственного бюджета, выделяемых подведомственной министру юстиции сфере.

После передачи обеспечения лекарствами Больничной кассе, необходимые медикаменты будут централизованно передаваться в Департамент тюрем для лечения заключённых.

Реализация нового порядка потребует до миллиона евро.