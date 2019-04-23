Сотрудники таможни Литвы задержали вагон с сигаретами и пятерых подозреваемых в контрабанде

На прошлой неделе литовские таможенники в Лентварисе обнаружили железнодорожный вагон с контрабандными сигаретами, также задержаны пятеро подозреваемых.

Как во вторник сообщила Таможенная уголовная служба, в вагоне в древесными гранулами были обнаружены 87900 пачек белорусских сигарет Fest и Fest MS, стоимость которых, по подсчётам таможенников, составляет 285000 евро.

При открытии оборудованных в вагоне тайников таможенникам понадобилась помощь пожарных спасателей.

Криминалисты таможни задержали пятерых бывших в ангаре мужчин, один из них - сотрудник предприятия, которому предназначался груз древесных гранул. Двое задержанных - граждане Беларуси, а оставшиеся трое - Литвы.

Подозревают, что все они участвовали в организации и осуществлении контрабанды сигарет.

Обыск в арендуемом одним предприятием ангаре должностные лица 17 апреля провели в продолжение начатого в начале этого года досудебного расследования.

В то же время 5 февраля был задержан грузовой автомобиль Iveco, в котором перевозили 44000 пачек контрабандных сигарет.

В пятницу на прошлой неделе Вильнюсский городской участковый суд четверых из пяти задержанных позволил заключить под стражу на месяц, а одного - на два месяца.

По информации Таможенной уголовной службы, грузы древесины из Беларуси часто используются как прикрытие для контрабанды, а в последние пару лет активизировалась и тенденция доставки контрабанды по железной дороге.