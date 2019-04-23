Социолог: жителям потребуется время, чтобы восстановить доверие к судам

По словам социолога Владаса Гайдиса, жителям потребуется время, чтобы восстановить доверие к судам.

Это доверие к судам упало из-за скандала с подкупом - в прошлом месяце судебной системе доверяли 15,8% жителей, а в апреле - 18%, показывает опрос, проведённый центром Vilmorus, результаты которого опубликованы в субботнем номере газеты Lietuvos rytas.

"Постепенно начинается процесс восстановления, на 2 про. пункта увеличилось число доверяющих, и на 10% сократилось число тех, кто ещё испытывает недоверие. для того, чтобы всё стало на свои прежние места, может быть, понадобится год и даже больше", - отмечает в своём комментарии BNS глава Vilmorus В.Гайдис.

"Обычно негативные события очень резко сбивают, а восстановление занимает много времени", - отметил социолог.

После возникновения скандала со взяточничеством число тех, кто не доверяет судам, увеличилось вдвое - с 21% в феврале до 43% в марте.

Согласно апрельскому опросу, число не доверяющих судов сократилось до 33,5%, но суды по показателю доверия заняли третье место в наименее благосклонно оцениваемых учреждениях - после партий и Сейма, которым не доверяет большинство населения, соответственно 62% и 51,8%.

Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опрос населения по заказу ежедневной газеты Lietuvos rytas проводил 4-13 апреля.