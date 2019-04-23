Промышленность в Литве в этом году выросла на 4,7% до 5,7 млрд евро

BNS ru.DELFI.lt

Промышленное производство и продажи в Литве за три месяца этого года по сравнению с январем-мартом предыдущего года выросли на 4,7% в сравниваемых ценах до 5,7 млрд евро. Без учёта влияния рабочих дней ежегодный рост промышленного производства составил 4,1%.

Только в марте, по сравнению с февралём, промышленное производство и продажи (без учёта влияния сезонных и рабочих дней) увеличились на 3,4% до 1,98 млрд евро (с учётом влияния сезонности и рабочих дней рост составил 10%), сообщает Департамент статистики Литвы. Производство в горнодобывающей промышленности, продукция разработки карьеров и обрабатывающей промышленности за год (без учёта влияния сезонных и рабочих дней) увеличились на 7,1%, при этом продукция только обрабатывающей промышленности составляла всего 7%, а продукция обрабатывающей промышленности, за исключением рафинированных нефтепродуктов - 8,8%.

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