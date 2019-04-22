Родителей удивил школьный опросник: собирают статистику о доходах, работе и вещах в доме

"Есть ли у тебя дома посудомоечная машина?" – это лишь один из вопросов, на которые должны ответить учащиеся младших классов, выполняя тесты во время проверки достижений.

Проверку достижений в эти дни проходят учащиеся вторых, четвёртых, шестых и восьмых классов, выполняя задания по математике, литовскому языку и иным предметам. При согласии родителей детям вручают и дополнительный опросник, в котором - проверка не знаний, а бытовых условий и климата образовательного процесса.

На веб-странице Национального экзаменационного центра (НЭЦ) предоставлен образец опросника, в котором – 32 закрытых вопроса. В ответах дети должны предоставить личную информацию не только о себе, но и о своей семье.



NEC pateikiamo klausimyno klausimas



Есть ли у тебя дома посудомоечная машина? Общее число компьютеров у тебя дома три или больше? Есть ли у тебя дома твоя личная комната? Есть ли у тебя дома твой личный смартфон? Сколько в среднем денег родители/опекуны дают тебе в неделю на твои личные расходы (не считая денег на завтраки и обеды в школе)? Читал ли тебе кто-нибудь из членов семьи книги или рассказывал сказки, когда ты был маленьким?

В тесте детей также просят указать, работают ли их родители на руководящих должностях, работают ли вообще на оплачиваемой работе. Также спрашивается, достаточно ли родители общаются с ними по вечерам, после уроков.

На сайте НЭЦ указано, что "опросники зашифрованы, поэтому ответы отдельных учеников нигде не фигурируют. Используется лишь обобщённая информация о том, какое положение дел у нас в стране", однако воспитывающий ребёнка отец усомнился в таком опроснике: "Как они могут точно и объективно помочь оценить показатели работы школы?".



NEC pateikiamo klausimyno klausimas



НЭЦ: это важная часть оценки достижений учащихся

Заместитель директора НЭЦ Пранас Гудинас заявил, что "дополняющие тесты оценки достижений в образовательном процессе контекстуальные опросники являются важной частью оценки достижений учащихся".

По словам Р.Гудинаса, Национальная проверка достижений учащихся (НПДУ) охватывает оценку достижений в обучении и качества развития, а дополнительный опросник предназначен "для сбора подробной информации о влиянии школы и домашнего окружения на достижения учащихся, а таккже о иных факторах, связанных с качеством развития".

"Собранная информация нужна для улучшения образовательной системы так, чтобы улучшались достижения учащихся, – заявил П.Гудинас. – Опросник учащегося является дополнительным средством исследования, который могут выбрать для применения современные школы и самоуправления, сообщества которых настроены принять решения ответственно, руководствуясь наиболее объективными и научно обоснованными данными".





"Нужно подчеркнуть, что стандартизированные тесты критикуют именно за то, что они предлагаются без опросника, не оценивают культурных, социальных, экономических факторов", – заявил П.Гудинас.

По его словам, важно оценивать не только уровень достижений учащегося, прогресса в них, но и факторы, которые воздействуют на результаты образовательного процесса.

"В некоторых странах и в некоторых школах нашей страны самый большой вклад в достижение учащихся сделала школа, однако в некоторых случаях достижения ребёнка – это заслуга больше семьи, чем школы. Исследованиями доказано, что домашнее окружение оказывает большое влияние на умения детей. Например, наукой давно установлено, что гораздо легче достичь результатов высшего образования, если образование у матери высшее. Это "правило" действует во всём мире, поэтому при оценке создаваемой школой добавленной стоимости (иначе говоря, показателей эффективности работы школы), обращается внимание и на факторы домашнего окружения учащихся (образование родителей, расходы на образование дома, академические ожидания, экономическое положение, помощь семьи ребёнку и другое)", – заявил заместитель директора НЭЦ.

"Наибольшее влияние на достижение детей оказывает экономическое положение родителей или опекунов"

В опроснике дети должны ответить на вопросы о том, сколько они получают карманных денег на питание, сколько дома есть компьютеров и есть ли посудомоечная машина. По заявлению П. Гудинаса, экономические вопросы включены потому, что экономическое положение также имеет влияние на ребенка.

"Исследованиями установлено, что максимальное влияние на достижения детей оказывает экономическое положение родителей или опекунов, чаще всего выражаемое в образовании родителей, получаемых доходах, профессии, расходах на домашнее хозяйство (разнообразные технологии, доступ к интернету, книги), потому используется несколько похожих на упомянутые вами вопросов, связанных с социальным, экономическим, культурным благополучием ребёнка", – заявил в ответе заместитель директора НЭЦ.

Заместитель директора добавил, что НЭЦ старается помочь школам, чтобы они способствовали учащимся достичь наилучших результатов.

"Стремясь улучшить качество развития, очень важно уметь прогнозировать достижения учащихся, – сказал П. Гудинас и добавил. – То есть научным образом оценить, при каких условиях и с каким окружением конкретные дети достигают возможно наиболее хороших результатов".



VU studentai Foto: Organizatorių nuotr.



В опроснике также спрашивается, сколько книг есть у детей в их домах. По заявлению представителя НЭЦ, это очень важный показатель, который отражает "более способствующую обучению среду в доме, а возможно, даже более высокую культуру семьи".

Хуже учатся оставшиеся в Литве дети эмигрантов

Такое опросник подготовлен с учётом мирового опыта, однако П. Гудинас подчеркивает, что для каждой страны разные вопросы могут быть очень значительными. "Анализ национальных данных достижений учащихся показывает, что в Литве очень актуален фактор, позволяющий прогнозировать более низкие достижения учащихся, которым является работа матери за границей. Важной, но гораздо более слабой предпосылкой более низких достижений является работа отца за границей ", – заявил П. Гудинас.

Вопрос о том, работает ли один из родителей за границей, и есть и в упомянутом опроснике. П. Гудинас утверждает, что все ответы, из опросника являются конфиденциальными.

"Каждый наблюдающий за заполнением опросника человек обязан сразу после заполнения опросника поместить опросники в конверт, который рекомендуется заклеить на глазах учащихся и чем скорее выслать в НЭЦ. Ответы учащихся не доступны ни учителям школы, не администрации. Данные вводятся в базу данных, фамилии учащихся удаляются. Работающие с данными опросников сотрудники НЭЦ были ознакомлены с правилами работы с данными и подписали соглашение о конфиденциальности", – говорил представитель НЭЦ.

Правда, он добавил, что дети могут не ответить на некоторые вопросы, если они им не приемлемы.

Кстати, эти тесты выполняют учащиеся вторых, четвёртых, шестых и восьмых классов, однако вопросы отличаются. П.Гудинас также озвучил, что не все предложенные в образце опросника вопросы были включены в опросник этого года. В этом году, по его словам, детям не нужно называть среднее арифметическое своих оценок.

В этом году, по словам П. Гудинаса, в НПДУ участвуют 56 самоуправлений и индивидуально большинство школ из оставшихся четырёх самоуправлений.