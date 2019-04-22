86 осуждённых воспользовались амнистией

Объявленной в этом году Сеймом Литвы амнистией в совокупности воспользовались 86 осуждённых, сообщили в Департаменте тюрем.

Действующие в местах лишения свободы комиссии по амнистии решили полностью освободить из-под ареста или уменьшить это наказание 65 осуждённым, 18 человек освобождены от отбывания оставшегося наказания, ещё у двух человек срок лишения свободы сокращён, говорится в сообщении департамента.

Часть неотбытого наказания в виде лишения свободы уменьшена ещё для одного человека, осуждённого за преступление, совершённое по неосторожности.

Амнистией воспользовались 24 осуждённые, находящиеся в следственном изоляторе-тюрьме Лукишкес, 22 человека из Каунасского следственного изолятора-исправительного дома для несовершеннолетних, 16 человек из Шяуляйского следственного изолятора и 10 человек из женской тюрьмы в Паневежисе.

В других местах лишения свободы амнистия коснулась меньшего числа людей.

Комиссии по амнистии состоят из сотрудников пенитенциарных учреждений и представителей общественности. Они принимают решения о возможности применении амнистии к осуждённым, соответствующим определённым критериям.

Возможность сократить наказание согласно принятому Сеймом закону была у находящихся под арестом, осуждённых впервые людей, беременных женщин, инвалидов, групп иных осуждённых.

В законе об амнистии предусмотрено, что она не применяется к совершившим тяжкие преступления, рецидивистам, а также к лицам, осуждённым за совершение преступлений в местах лишения свободы.

По информации Департамента тюрем, эти ограничения существенно уменьшили количество лиц, к которым можно было применить амнистию.

"Цель амнистии была не в том, чтобы применить её к максимально большому количеству людей, а освободить лишь тех осуждённых, вероятность совершения преступления которыми повторно минимальна", – указал департамент.

Ранее Министерство юстиции заявляло, что предусмотренным в Законе об амнистии критериям соответствует около 420 человек.

По инициативе лидера правящих "крестьян" Рамунаса Карбаускиса амнистия была объявлена по случаю столетия государственности Литвы и визита Папы Римского Франциска.