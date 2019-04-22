Президент Литвы поздравила Зеленского с победой

Даля Грибаускайте в понедельник поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Выраженное гражданами Украины высокое доверие является важной обязанностью ответственно укрепить благополучие страны и всех её жителей и объединить государство, сплотив жителей Украины обеспечением мира, безопасности и независимости страны", – говорится в заявлении президента Литвы.

По словам Д.Грибаускайте, в последнее время Украина и её жители испытали множество вызовов, однако вместе с тем показали и большую готовность, самопожертвование и силу духа, защищая свою страну и её свободу, работая ради сильного и европейского государства.

Президент Литвы утверждает, что Литва и её граждане всегда будут верными союзниками жителей Украины, поддерживающими дальнейшее развитие всесторонних связей Украины с Европой и трансатлантическим сообществом.

Д.Грибаускайте избранному президенту Украины пожелала всяческого благополучия при исполнении важных обязанностей и в труде на благо всего украинского народа, а всем украинцам - силы, единства, мира и процветания.