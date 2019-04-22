Четверть жителей Литвы считает, что экономическое положение в стране ухудшилось

Четвёртая часть опрошенных полагает, что в течение последних нескольких месяцев ухудшилось как экономическое положение в Литве, так и состояние финансов в их семьях, свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией исследований общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу новостного агентства ELTA.

В марте пятая часть (19%) опрошенных жителей страны указала, что в течение последних двух месяцев экономическое положение Литвы улучшилось, половина (51%) респондентов ответили, что оно не изменилось, а четверть (24%) считает, что экономическое положение в стране за последние несколько месяцев ухудшилось. 6% респондентов не имели мнения по этому вопросу.

По сравнению с результатами выполненного 2 месяца назад опроса, мнение населения по этому вопросу не изменилось, а по сравнению с прошлогодними оценками (в феврале 2018 г.), на 14 процентных пунктов уменьшилось количество ответивших, что экономическое положение в стране в последнее время ухудшается (год тому назад 38% полагали, что экономическое положение ухудшается).

Что экономическое положение в Литве в последнее время улучшается, чаще считают женщины, люди в возрасте 30-49 лет, респонденты с образованием выше среднего, руководители, специалисты и служащие.

Ситуацией с экономикой в стране менее довольны мужчины, люди старше 50 лет, живущие в сельской местности, респонденты со средним или менее высоким уровнем образования, с минимальными семейными доходами (до 700 евро), пенсионеры, безработные и домохозяйки.

В марте 2019 г. шестая часть (16%) опрошенных финансовое положение своей семьи оценили как улучшившееся (по сравнению с предыдущими месяцами), шесть из десяти (58%) респондентов указали, что оно в последнее время не изменилось, а четверть (24%) ответили, что финансовое положение их семей в последнее время ухудшилось. 2% респондентов оставили этот вопрос без ответа.

По сравнению с результатами опроса двухмесячной давности оценки жителей изменились несущественно (на 3 процентных пункта увеличилось количество ответивших, что финансовое положение семьи не изменилось), а по сравнению с прошлогодними данными указавших, что финансовое положение семьи ухудшается, уменьшилось на 15 процентных пунктов (тогда четыре из десяти отмечали, что финансовое положение семьи в течение нескольких месяцев ухудшилось).

Что экономическое положение их семей в последнее время улучшается, чаще отмечали женщины, респонденты с образованием выше среднего и с большими месячными доходами семьи (более 1200 евро), руководители, специалисты и служащие.

Финансовым положением их семей менее довольны живущие в сельской местности, респонденты с минимальными семейными доходами (до 700 евро), пенсионеры, безработные и домохозяйки.

Опрос выполнялся 25 марта - 10 апреля 2019 г. Во время исследования были опрошены 1000 жителей Литвы (старше 18 лет) по 118 критериям. Состав опрошенных соответствует составу жителей Литвы старше 18 лет по полу, возрасту, национальности, месту жительства. Погрешность результатов исследования не превышает 3%.