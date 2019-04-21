В доме была обнаружена женщина (1965 г.р.) с колотыми ранами на теле.
А в хозяйственной постройке было обнаружено тело её сожителя (1966 г.р.). По предварительным данным, мужчина убил сожительницу, а позже покончил с собой.
Телефоны служб психологической помощи
|Служба психологической помощи
|Номер
|Время работы
|Детская линия www.vaikulinija.lt
|116 111
|Ежедневно 11.00-21.00
|Молодежная линия www.jaunimolinija.lt
|8 800 28888
|Круглосуточно
|Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt
|8 800 60700
|Круглосуточно
|Линия помощи женщинам
|8 800 66366
|I-V 10.00-21.00
|Линия доверия (помощь на русском языке)
|8 800 77277
|I-V 16.00-20.00
|Центр помощи семьям пропавших без вести
|8 800 26161 8 5 2773135
|I-V 8.00-16.00
|Паневежский телефон помощи
|8 45 500965
|I-V 20.00-8.00
|Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин
|8 800 22008
|I-V 9.00-17.00
|Центр развития ребенка
|8 5 275 75 64
|Круглосуточно
Звонки по линии 8-800 бесплатные
Психологическая помощь в Интернете
|Детская линия
|Регистрация и обращение на сайте: http://www.vaikulinija.lt
|Ответ в течение двух дней
|Молодежная линия
|Регистрация и обращение на сайте: http://jppc.lt/draugas
|Ответ в течение трех дней
|Линия надежды
|Обращение на сайте: http://paklausk.kpsc.lt
|Ответ в течение трех дней
|Шяуляйская молодежная линия
|Писать по адресу: kasnutiko@yahoo.com
|Ответ в течение трех дней
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.klausau.lt