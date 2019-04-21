В Паневежисе мужчина убил сожительницу и покончил с собой

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В воскресенье во время празднования Пасхи полиция Паневежиса получила сообщение о трагедии на ул.Смелинес. Сотрудникам полиции об этом сообщили в 11:15.

В доме была обнаружена женщина (1965 г.р.) с колотыми ранами на теле. А в хозяйственной постройке было обнаружено тело её сожителя (1966 г.р.). По предварительным данным, мужчина убил сожительницу, а позже покончил с собой. Телефоны служб психологической помощи Служба психологической помощи Номер Время работы Детская линия www.vaikulinija.lt 116 111 Ежедневно 11.00-21.00 Молодежная линия www.jaunimolinija.lt 8 800 28888 Круглосуточно Линия надежды, помощь взрослым www.kpsc.lt 8 800 60700 Круглосуточно Линия помощи женщинам 8 800 66366 I-V 10.00-21.00 Линия доверия (помощь на русском языке) 8 800 77277 I-V 16.00-20.00 Центр помощи семьям пропавших без вести 8 800 26161 8 5 2773135 I-V 8.00-16.00 Паневежский телефон помощи 8 45 500965 I-V 20.00-8.00 Кризисный центр Вильнюсского дома для женщин 8 800 22008 I-V 9.00-17.00 Центр развития ребенка 8 5 275 75 64 Круглосуточно Статьи по теме: В школе "Колумбайн" вспоминали жертв массовой стрельбы 1999 года В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов

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