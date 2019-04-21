Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с праздником Пасхи и желают энергии, тепла, единства, обновления.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что самый большой подарок к этому дню - ободрение каждого.

"Самый дорогой подарок для каждого из нас сегодня – слова ободрения и поддержки. Пусть они станут источником веры и надежды, любви к окружающим нас людям и Литве. Это то, что всегда придает сил и приносит настоящую радость. Желаю вам неиссякаемой энергии, света и тепла, пусть ваши сердца согревает пасхальный звон колоколов и весеннее пение птиц", – говорится в поздравлении президента Литвы.

Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что заставивший мир содрогнуться пожар в соборе Парижской Богоматери показал и единство общества, и что величайшие трудности можно преодолеть вместе.

"Поддержим и ободрим друг друга, пожелаем крепости духа, почувствуем родство душ, наберёмся вдохновения. Будем со своими близкими и друзьями. Ведь это - мгновения, которые мы ценим больше всего", – заявил премьер.

В видеопоздравлении председатель Сейма Викторас Пранцкетис сказал, что весна - это время вдохновения.

"Вдохновимся пробуждающейся природой для новых возможностей, – пожелал он. – Пусть эта весна вдохновит надежду, поощрит наши желания стать решениями".