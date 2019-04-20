Эмигранты рассказали, что в Литве плохо, и почему они уехали

Люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим причинам. Как показало исследование университета им. Витаутаса Великого, некоторые покидают страну из-за недовольства властями.

Исследование показало, что из 1500 участников опроса 305 уехали, желая бежать от местной системы управления.

Еще 181 участник опроса сказал, что уехал в поисках лучшего государства, а больше половины уехали, поскольку им не нравилось управление страной", – сказала на конференции представитель университета Илона Струмицкене.

39% респондентов из представленных 13 вариантов выбирали те, которые были связаны с недовольством властью в Литве и предоставляемыми госсектором услугами.

"Есть четыре основные причины, по которым люди уезжают.

Это возможность заработать, испытать себя, ради семьи и чтобы бежать от литовской системы управления", – сказала Струмицкене.

Однако большая часть респондентов все же указывала как первопричину желание заработать больше денег.

Специалист сказала, что недовольство системой управления обусловлено такими факторами, как образование, род деятельности, финансовое положение, возраст и гражданская активность уехавших, поэтому эмигрантов разделили на три группы.

"Первая – учащиеся, завершившие трудовую карьеру или те, кто ее не начал, с низкими и средними доходами.

Вторая – чернорабочие. Это люди с незначительным или средним образованием, с небольшими доходами.

Третья – люди с очень хорошим образованием, со средними и большими доходами", – сказала специалист, заметив, что управлением недовольны респонденты всех трех групп.

"Молодые люди, у которых мало опыта, не было контактов с властью, с госучреждениями, меньше недовольны властью, однако с возрастом недовольство нарастает. Особенно властью недовольны респонденты 25-35 лет", – сказала она.

Интересно и то, что из Литвы уезжают в основном молодые люди - 18-33 лет. Их спрашивали, что надо менять в Литве.

"Больше всего им не нравится коррупция, экономическое неравенство, неуважение к обычному человеку и масштабы бюрократии", – сказала Струмицкене.

На вопрос, как они считают, можно ли в Литве чувствовать себя в безопасности, поскольку в случае необходимости ответственные службы гарантируют необходимую помощь, большая часть ответила - нет.

Социолог университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Генис подчеркнул, что самое главное - не обвинять друг друга во всем, а искать взаимопонимание.

Струмицкене заметила, что недовольство властью - одна из причина, обуславливающих решение покинуть страну.

"Видно, что респонденты не называли власть основной причиной, по которой они решили уехать, однако, отвечая на открытый вопроса, выражали не только недовольство, но и озлобленность в отношении властей Литвы", – сказала она.

"Ожидания и не отвечающий им реальный опыт обуславливает недовольство властью в Литве во всех трех группах", – сказала Струмицкене.