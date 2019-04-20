Идет новая волна тепла: установится летняя погода

Синоптик Вида Ралене в передаче "День на DELFI" заверила, что плохой погода будет лишь в субботу. А на следующей неделе, в четверг и пятницу воздух прогреется до 20-22 градусов тепла.

По словам синоптика, пасмурно будет лишь в субботу, а потом снова станет солнечно и тепло. Теплая погода будет держаться до конца следующей недели.

"Очень хочется сказать, что в ближайшее время плохой погоды не будет. Следующая неделя будет очень теплой. Конечно, бывало, что и в мае возвращались холода, но по нынешним данным, должно быть тепло. Что касается выходных, то погода немного изменится.

Один антициклон, который обусловил теплую погоду в эти дни несколько сдвинется, а другой еще не успел закрепиться, поэтому зона низкого давления принесет нам немного больше облаков и дождя.

В субботу днем будет 12-17 градусов тепла. Погода испортится лишь на один день, в воскресенье мрачновато будет лишь на востоке страны. Однако дождь будет незначительный, землю он не освежит, в понедельник погода будет ясной и теплой, воздух прогреется до 18 градусов тепла", – сказала Ралене.

Она заметила, что май прогнозируют теплым.

"На следующей неделе будет очень тепло, температура по ночам будет 3-8 градусов, а с каждым днем будет становиться все теплее. По нынешним прогнозам в конце следующей недели ждут дожди, они очень нужны, чтобы смыть пыль. По подсчетам, средняя температура в мае будет выше обычного. В конце апреля может температура будет немного ниже, но все равно будет тепло", – сказала синоптик.