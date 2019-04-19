В Паневежисе погиб мотоциклист

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Foto: Facebook

Департамент полиции Литвы информировал, что в пятницу вечером в Паневежисе погиб мотоциклист. Несчастье произошло 19 апреля, в 20.40 ч., на перекрестке ул. Й.Басанавичюса-Вильняус.

По предварительным данным, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, после этого мотоцикл врезался в автобус. В ДТП погиб мотоциклист, его личность устанавливается. Погибшему на вид 25-35 лет.

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