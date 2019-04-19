У Литвы пока не получается взыскать штраф с "Газпрома"

Российский газовый концерн "Газпром" уже почти 5 лет не платит Литве штраф в размере 42 млн евро, и стране пока не удается найти имущество "Газпрома", с которого она могла бы этот штраф взыскать. Назначивший штраф Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) утверждает, что процесс взыскания имущества сложен.

Член СК Йоланта Иванаускене сказала BNS, что СК анализирует различные правовые средства, чтобы взыскать имущество как в Литве, так и за рубежом.

"Поскольку в данном случае нет возможности воспользоваться чаще всего использующимися мерами взыскания (например, взыскание из денежных средств нарушителя, его недвижимости и т. п.), то процесс сложный и длительный по времени", - сказала Й. Иванаускене.

По ее словам, СК намерен обратиться к государствам- членам Евросоюза (ЕС), в которых у "Газпрома" может быть имущество.

"Главный, большой штраф - это штраф, не уплаченный "Газпромом", - сказал в четверг председатель СК Шарунас Кесяраускас.

В 2014 году СК признал, что "Газпром", отказываясь вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba по поводу соглашения об обмене газом в 2013–2015 годах, препятствовал подписанию договора компании с другим поставщиком газа и таким образом нарушил условия разрешение службы о приобретении 34% акций Lietuvos dujos , выданного в 2004 году российскому концерну.

СК тогда назначил "Газпрому" рекордно большой штраф - 36 млн евро, однако он не был уплачен, а потому накопилось еще почти 6 млн евро пени, и теперь концерн должен Литве 42 млн евро.

Поскольку российский концерн своевременно не уплатил штраф, его взыскание было доверено приставам, однако им не удалось найти в Литве имущество "Газпрома".