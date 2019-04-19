Начинается сезон литовской клубники: какими будут цены

25 апреля литовские фермы начнут сбор первых ягод, их они будут продавать в магазинах. Оптовая цена на клубнику уже известна. В прошлом году сезон начался немного позже - в начале мая.

Первая литовская клубника в прошлом году стоила 20 евро за кг.

Несмотря на то, что в социальных сетях жители возмущались такими ценами, клубнику покупали. Через неделю клубника уже подешевела. Стоила "всего" 10 евро за кг. На рынке Halės продавали также греческую и польскую клубнику, однако она стоила намного меньше – 3 евро за кг.

Однако в этом году клубника должна стоить примерно столько же, сколько в прошлом году.

На следующей неделе Аудрюс Юшка, которому в Аникщяй принадлежат теплицы площадью 10 га, планирует собирать первый урожай клубники. Клубника растет на гектаре земли. В хозяйстве Юшки работают 180 человек.

"Клубнику мы выращиваем, применяя современные технологии, замороженную рассаду привозим из Нидерландов. Этим растениям нужен специфический климат, нужны прохладные ночи. За этой культурой ухаживать нелегко. Ростки должны зимовать при температуре около 0 градусов, иначе могут замерзнуть корни. Когда человек высаживает эту рассаду в грунт, он довольствуется тем, что послал бог. Нам же надо считать все расходы", – сказал Юшка.

Он сказал, что на гектаре растет 100 000 растений, весной планируют урожай около 40 т. Клубника дает урожай два раза в год.

Что касается самого процесса, то в июле из Голландии привозят во льду замороженные растения, которые сажают в специальную почву. Первый урожай снимают в сентябре, второй - весной. Сажают растения ранней весной или поздней осенью. Каждый год сажают новые растения.

Юшка сказал, что будет стараться сохранить прошлогодние цены – оптовая цена была 6 евро за кг. Далее к ней прибавляют НДС и часть, которую добавляют торговые центры.

Сами ТЦ пока еще считают, какой будет цена на клубнику, но напоминают о прошлогодних ценах: в мае клубника стоила 5,54, в июня - 4,83, а в июле - 5,47 евро.

"Мы прогнозируем, что в этом году первую литовскую клубнику сможем представить в конце месяца. Сейчас ведем переговоры об условиях и количестве поставок, поэтому конкретные цены пока неизвестны.

В прошлом году литовская клубника поступила в магазины 7 мая. Тогда 500 г. стоили 4,49 евро (кг почти 10 евро)", - сказала представитель Maximа Вилма Друлене.

Она сказала, что сейчас в продаже есть клубника трех видов. С пятницы греческая клубника стоит 2,99 евро за кг (на вес), в упаковках по 400 г – 2,99 евро за шт. Еще есть испанская клубника в упаковках по 250 г по 1,19 евро.

Рынок также ждет, когда появится литовская клубника.

"Пока на рынке литовской клубники нет. Продают лишь греческую по 2,5 евро за кг. Если литовскую будут продавать по 20 евро за кг, то вряд ли найдутся покупатели", – сказала представитель Калварийского рынка Ингрида Талжунене.