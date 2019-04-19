Нынешняя ситуация на рынке недвижимости неспокойная: жилья в центре станет меньше, оно подорожает

Активность на рынке недвижимости в первом квартале этого года удивила не только продавцов, но и экспертов. Несмотря на то, что первые радовались результатам, были и те, кто сказал, что ситуация нехорошая, ощущается накал на рынке. Однако у экспертов единого мнения по этому вопросу не было – одни сказали, что цены поднимутся, а другие - что снизятся.

Председатель правления Hanner Арвидас Авулис сказал, что первый квартал этого года выделяется на фоне других – он впечатляет, но вызывает и беспокойство. По словам Авулиса, такая активность на рынке - для одних это возможности, а для других - риск.

Риск для строителей, которые, не обдумав все, могут начать строить больше, а потом окажется, что эти квартиры никому не нужны, а у покупателей появится возможность купить жилье дешевле. Чем больше предложение, тем больше вероятность снижения цен.

Он заметил, что сейчас рынок активнее, чем в последние два года. В конце марта можно было выбирать из 4800 квартир. По подсчетам (с учетом активности), их можно продать в течение 10 месяцев, а это нехорошо, поскольку вскоре может не хватить товара.

"При хорошем строительстве, оно занимает 12-15 месяцев. А сейчас выясняется, что для распродажи всего построенного жилья не надо и 12 месяцев. Это означает дефицит, если не изменится кривая продаж. Квартир не хватит. Значит, цены поползут вверх", – сказал Авулис, прогнозирующий большую вероятность роста цен.

По его словам, литовская экономика стабильно растет, зарплаты растут – примерно половина жителей должна ощутить финансовые перемены. Люди становятся увереннее.

Авулис считает, что побудить жителей покупать жилье могла и информация о том, что банки будут повышать процентную ставку. Люди спешили, боясь возможных перемен, усложнения условий.

По мнению предпринимателя, такая активность на рынке не может держать еще больше 1-2 кварталов.

Генеральный директор компании Eika Домас Даргис сказал DELFI, что в первом квартале прошлого года снижение активности на рынке было неожиданным, поскольку были высоки все макроэкономические показатели, улучшалась демографическая ситуация в Вильнюсе, росли доходы людей. Он предполагает, что предложение не отвечало ожиданиям жителей.

"Несколько лет подряд мы говорили о нехватке жилья высокого класса. В последние полгода количество недвижимости в центре увеличилось в разы. Увеличилось предложение в престижном сегменте. Я думаю, у людей с достатком была возможность купить жилье, но им нечего было покупать. Сейчас появился товар, а это увеличило и число сделок, появились проекты в центре города. В эконом-классе спрос и предложение остались на прежнем уровне", – сказал Даргис, заметив, что такими продажи были бы и раньше, если бы было необходимое предложение.

Он считает, что активность на рынке может уменьшится, если не будет вовремя представлено новое предложение.

По словам Даргиса, этот квартал показал потенциал. Поскольку доходы вильнюсцев большие, они могут себе позволить купить 500 квартир в месяц. Но он считает, что компании не могут предложить так много качественного жилья.

Он подчеркнул, что если в городе сократится количество новых проектов, поскольку не будет возможности приобрести новые участки земли, тогда в сегменте престижного жилья цены могут вырасти, из-за недостаточного выбора. Что касается экономического класса, то участков и земли много, поэтому цены расти не должны. По словам Даргиса, если нынешняя ситуация не изменится, то Вильнюс будет расширяться на периферии, а это плохо для города, поскольку придется расширять дорогую инфраструктуру.

По мнению директора по продажам Darnu Group Мантаса Умбрасаса, очевидно, что активность покупателей обусловлена ростом покупательной способности жителей, большим выбором жилья. Возможно действует и угроза Brexit, люди инвестируют часть заработанных денег в Литве.

По словам Умбрасаса, возможно, что цены в этом году, если и увеличатся, то незначительно, в рамках прогнозируемой инфляции. Он напомнил, что доступность жилья в Литве за последние 10 лет росла быстрее, чем в других странах Балтии и ЕС.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что динамику роста продаж вызвали перемены в предложении и рост доходов – снизилась инфляция, у жителей появились "свободные" деньги, которые они захотели инвестировать. Маурицас считает, что в этом году активность может остаться высокой.

Он отметил и изменения в миграции – в последнее время больше граждан Литвы возвращается на родину, они тоже активны на рынке жилья.

Маурицас напомнил, что активные продажи фиксировались не только в сегменте нового жилья, продавали и старые квартиры. Он считает, что на ценах больше сказывается не предложение, а спрос. Если спрос уменьшится, то будет стагнация и на рынке недвижимости.