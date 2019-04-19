Погода: после дождливой Пасхи придет настоящее тепло

В пятницу тон погоде в Литве все еще будет задавать восточная часть ясного и сухого антициклона.

Будет солнечно, на востоке страны – малооблачно. Ожидается ветер северных направлений средней силы. Днем будет очень тепло, температура составит 17–19 градусов тепла, только у моря и больших озер будет прохладнее - 14–16 градусов тепла. В Вильнюсе солнце время от времени будет прятаться за облаками, однако ожидается 17–19 градусов тепла.

Затянувшийся засушливый период высушил леса. Особенно высок уровень пожароопасности в лесах южной и центральной части Литвы. В субботу высокий риск пожароопасности охватить уже почти все литовские леса. Не шутите с огнем!

В субботу с севера к Литве приблизится небольшая зона низкого давления. Станет облачнее, особенно на востоке страны.

В субботу ночью без дождя, ветра почти не будет. Температура опустится до 0–5 градусов тепла, в окрестностях Варены возможны небольшие заморозки.

В субботу днем из-за облаков уже будет выглядывать солнце, а на востоке страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ожидается ветер переменного направления скоростью 3–8 м/с. Будет уже прохладнее - от 12–14 на востоке и взморье до 15–17 в Южной Жемайтии и Сувалькии.

В пасхальный день циклон пройдет по всей стране, но вероятно как следует не оросит пересохшую землю.

В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями. Местами, наибольшая вероятность - на востоке страны, пройдут небольшие дожди. Ветер будет слабым. Ночью будет облачно, температура составит 1–6 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер изменит направление, но останется слабым. Высокая облачность будет мешать воздуху прогреваться, поэтому в воскресенье будет всего 10–15 градусов тепла.

В понедельник в Литву придет западная, теплая часть антициклона. Погода снова улучшится. В первой половине ночи местами еще пройдут небольшие дожди, а днем облака рассеются, вероятность дождя будет невелика. Температура ночью будет колебаться в пределах 0–5 градусов тепла, а днем будет 13–18 градусов тепла.

Во вторник прогнозируют сухую и теплую погоду.