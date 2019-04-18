На стену библиотеки вернут памятную доску генералу Ветре

На стену библиотеки Врублевскисов вернут памятную доску Йонасу Норейке-генералу Ветре.

На прошлой неделе памятную доску молотом разбил Станисловас Томас, который безуспешно пытался выдвинуть свою кандидатуру в Европарламент.

Пресс-секретарь мэра Вильнюса Александрас Зубряковас сказал 18 апреля BNS, что компания Grinda на днях должна "склеить разбитую доску и вернуть ее на прежнее место".

"Вандал разбил доску, город не потерпит вандализма, он обязан восстановить доску, в противном случае это будет терпимостью к вандализму. Это и делают. Т.е. восстанавливают уничтоженное", – сказал Зубряковас.

По его словам, позже комиссия мэрии будет решать вопрос увековечивания памяти офицера "в той или иной форме", но Зубряковас заверил, что комиссия учтет рекомендации историков.

"Мы не специалисты по истории, поэтому это должны делать люди, которые в этом разбираются", – сказал он.

Правоохрана расследует акт вандализма и хулиганства и предлагает суду назначить Томасу штраф в размере 30 000 евро.

В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.

Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности.

Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян оккупационной советской властью.