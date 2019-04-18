В Вильнюсе сгорел дом композитора Мотекайтиса: мужчина с тремя детьми остался без крова

17 апреля вечером в Вильнюсе произошло большое несчастье – сгорел дом композитора Рамунаса Мотекайтиса. Композитор просит о помощи.

О несчастье композитор сообщил в социальной сети Facebook.

"Уважаемые и дорогие друзья, знакомые, коллеги, мне никогда не приходилось обращаться к вам в сети, но сердце разрывается – другого выхода не вижу.

Вчера сгорел дотла мой дом и машина. Вместе с домом сгорело много вещей, которые делали меня мною: книги, партитуры, жесткие диски, конспекты лекций, записи для будущей книги и много всего, что было со мной с самого детства.

Я вышел на улицу в тапках и свитере. Меня приютили родители, но на мне "одежда путешественника и нищего", у меня зарплата меньше 600 евро и трое несовершеннолетних детей. Извините, если в ближайшие месяцы, а может и годы я буду без крыльев, а может быть, даже не буду понимать, о чем вы говорите", – писал Мотекайтис.